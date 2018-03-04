Крупное ДТП осложнило движение на западе Москвы

На Можайском шоссе произошло ДТП с участием сразу восьми автомобилей, движение транспорта в сторону центра практически перекрыто, сообщили в экстренных службах.

«Возле дома № 11 на Можайском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомашин. В сторону центра движение перекрыто по трем полосам из четырех», — приводит «РИА Новости» слова источника в экстренных службах.

Полиция выясняет обстоятельств аварии и устанавливает число пострадавших.

Наиболее вероятной причиной ДТП является осложнение погодных условий в столице в воскресенье. В ночь на 4 марта на Москву обрушился снежный циклон, синоптики предупреждают, что нынешний снегопад может стать самым мощным для 4 марта за 68 лет. Ранее метеорологи предупреждали, что за первые выходные марта в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.