Женщина из касты неприкасаемых впервые избрана в сенат Пакистана

Первой женщиной-индуской, представительницей касты неприкасаемых, избранной в верхнюю палату федерального парламента Пакистана, по итогам прошедших в субботу, 3 марта, выборов, стала Кришна Кумари Холи. Об этом пишет газета Daily Pakistan.

Представляющая Пакистанскую народную партию (РРР) Кумари стала кандидатом на пост сенатора от провинции Синд в феврале 2018 года. Сообщается, что 39-летняя женщина вступила в партию в качестве общественного деятеля. Он выступает за права социально неблагополучных групп граждан и женщин.

Ранее, в 2006 году, членом сената также была избрана индуска. Женщина по имени Ратна Бхагвандас Чаула, также представлявшая пакистанскую народную партию, была избрана в верхнюю палату парламента и была членом сената до 2012 года.