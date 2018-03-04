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Женщина из касты неприкасаемых впервые избрана в сенат Пакистана

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Фото: commons.wikimedia.org/Usman.pg
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Первой женщиной-индуской, представительницей касты неприкасаемых, избранной в верхнюю палату федерального парламента Пакистана, по итогам прошедших в субботу, 3 марта, выборов, стала Кришна Кумари Холи. Об этом пишет газета Daily Pakistan.

Представляющая Пакистанскую народную партию (РРР) Кумари стала кандидатом на пост сенатора от провинции Синд в феврале 2018 года. Сообщается, что 39-летняя женщина вступила в партию в качестве общественного деятеля. Он выступает за права социально неблагополучных групп граждан и женщин.

Ранее, в 2006 году, членом сената также была избрана индуска. Женщина по имени Ратна Бхагвандас Чаула, также представлявшая пакистанскую народную партию, была избрана в верхнюю палату парламента и была членом сената до 2012 года.

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