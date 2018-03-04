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Конгресс США раскритиковал желание Трампа править пожизненно

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал «потрясающей» инициативу властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, раскритиковал член палаты конгресса США Ро Ханна.

Конгрессмен написал на своей странице в Twitter, что разговор о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина является самой антиамериканской вещью, которую только мог допустить президент США. По его словам, Джордж Вашингтон «в гробу бы перевернулся», приводит цитату «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в Соединенных Штатах Америки.

Поправки к конституции, которые позволят снять ограничения на срок пребывания председателя КНР на посту, китайские законодатели должны будут рассмотреть 11 марта на Всекитайском собрании народных представителей.

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