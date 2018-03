Конгресс США раскритиковал желание Трампа править пожизненно

Выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал «потрясающей» инициативу властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, раскритиковал член палаты конгресса США Ро Ханна.

Конгрессмен написал на своей странице в Twitter, что разговор о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина является самой антиамериканской вещью, которую только мог допустить президент США. По его словам, Джордж Вашингтон «в гробу бы перевернулся», приводит цитату «РИА Новости».

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe