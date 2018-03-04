Боксер Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев выиграл бой против соотечественника Игоря Михалкина и отстоял свой пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Прошедший в субботу в Нью-Йорке бой прекратился досрочно из-за сильного рассечения, открывшегося у Михалкина, Ковалеву была присуждена победа техническим нокаутом, сообщает «РИА Новости».

34-летний Ковалев выиграл 32-й бой в карьере (28 из них — нокаутом). Боксер на профессиональном ринге потерпел два поражения, еще один бой завершил вничью. Михалкин имеет в активе 21 победу (9 нокаутом), поражение от Ковалева стало вторым в его карьере.

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