Число жертв из-за бурь в США возросло до восьми человек

Число жертв из-за мощного циклона в США увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в салоне которого находился мужчина, в штате Массачусетс. Он скончался на месте.

Ранее из-за штормового ветра в ряде штатов США, в том числе Виргиния, Нью-Йорк и Пенсильвания, погибли еще семь человек.

В результате разрушительных бурь без электроэнергии всё еще остаются около 2 млн человек в 13 штатах на северо-востоке страны.

Более 600 авиарейсов были отменены, сообщает телеканал «Звезда». Также сообщается, что с большими задержками следуют поезда из Нью-Йорка в Бостон и Вашингтон.