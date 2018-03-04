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Число жертв из-за бурь в США возросло до восьми человек

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Число жертв из-за мощного циклона в США увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в салоне которого находился мужчина, в штате Массачусетс. Он скончался на месте.

Ранее из-за штормового ветра в ряде штатов США, в том числе Виргиния, Нью-Йорк и Пенсильвания, погибли еще семь человек.

В результате разрушительных бурь без электроэнергии всё еще остаются около 2 млн человек в 13 штатах на северо-востоке страны.

Более 600 авиарейсов были отменены, сообщает телеканал «Звезда». Также сообщается, что с большими задержками следуют поезда из Нью-Йорка в Бостон и Вашингтон.

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