Число жертв из-за бурь в США возросло до восьми человек
Число жертв из-за мощного циклона в США увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Сообщается, что сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в салоне которого находился мужчина, в штате Массачусетс. Он скончался на месте.
Ранее из-за штормового ветра в ряде штатов США, в том числе Виргиния, Нью-Йорк и Пенсильвания, погибли еще семь человек.
В результате разрушительных бурь без электроэнергии всё еще остаются около 2 млн человек в 13 штатах на северо-востоке страны.
Более 600 авиарейсов были отменены, сообщает телеканал «Звезда». Также сообщается, что с большими задержками следуют поезда из Нью-Йорка в Бостон и Вашингтон.