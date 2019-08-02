Музыкальный фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены.

На площадке выступят французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий музыкант Marc Romboy.

Также на техно-сцене появится дуэт из Барселоны Audiofly, а также немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy.

Кроме того, на сцене выступит российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. Всего посетителям будут доступны семь сцен.