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Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены

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Фото: пресс-служба Alfa Future People
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Музыкальный фестиваль Alfa Future People объявил новых участников техно-сцены.

На площадке выступят французы dOP, флагман нового техно из Детройта Mathew Dear, звезды электротек-хауса Tifschwarz и немецкий музыкант Marc Romboy.

Также на техно-сцене появится дуэт из Барселоны Audiofly, а также немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy.

Кроме того, на сцене выступит российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области. Всего посетителям будут доступны семь сцен.

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