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Американская академия киноискусств огласит лауреатов премии «Оскар»

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американская академия киноискусств 4 марта назовет лауреатов премии «Оскар». 90-я по счету церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе в Dolby Theater. 

Вести мероприятие поручено комику Джимми Киммелу. Ассистировать ему будут актрисы Сандра Буллок, Джейн Фонда, Николь Кидман и Хелен Миррен.

Ранее сообщалось, что картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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