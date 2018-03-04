Американская академия киноискусств огласит лауреатов премии «Оскар»

Американская академия киноискусств 4 марта назовет лауреатов премии «Оскар». 90-я по счету церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе в Dolby Theater.

Вести мероприятие поручено комику Джимми Киммелу. Ассистировать ему будут актрисы Сандра Буллок, Джейн Фонда, Николь Кидман и Хелен Миррен.

Ранее сообщалось, что картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».