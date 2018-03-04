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Власти Украины задумались о борьбе с домашним насилием

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Фото: youtube.com
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Глава Нацполиции Украины Сергей Князев обсудил имплементацию закона о предотвращении домашнего насилия с членами парламента.

По его словам, правоохранительные органы ранее начали внедрять отдельные аспекты упомянутого документа. Правда, чиновник не уточнил какие именно.

Народные депутаты Ирина Луценко, Антон Геращенко и министр социальной политики Наталья Федорович, которые присутствовали на встрече, предложили доработать этот закон.

Они также выступили за создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, сообщает «Интерфакс».

Ранее Нацполиция Украины приступила к разработке нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия.

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