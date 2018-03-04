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В Орландо открылся первый Форум русско-американской молодежи

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Фото: russianamericanforum.org
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В США открылся первый культурно-гуманитарный Форум русско-американской молодежи.

В мероприятии, которое проходит в городе Орландо, участвуют представители общественных организаций, ассоциаций, социальных групп и студенческих клубов.

Учредителем форума является Русско-американский общественный центр Флориды.

Как рассказала его глава Анна Кирьякова, форум направлен на развитие организаций соотечественников, а также укрепление сотрудничества среди молодежи. Планируется, что он станет ежегодным.

«Это как коренные американцы, студенты, которые только изучают русский язык, русскую культуру и имеют большой интерес к познанию России, так и русскоязычные молодые люди, желающие не забывать свою культуру и продвигать ее на территории США», — приводит ее слова ТАСС.

По словам Кирьяковой, среди американских студентов наблюдается большой интерес к изучению России и всего, что с ней связано.

Она отметила, что у молодежи есть общее желание — развивать совместное безопасное будущее, направленное на дружеские отношения между РФ и США.

По итогам форума его участники утвердят совместный план работы студенческих организаций, обсудят укрепление связей между городами-побратимами и возможность обучения молодежи двух стран в вузах России и Америки.

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