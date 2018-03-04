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В США состоялась церемония награждения антипремии «Золотая малина»

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Том Круз получил антипремию «Золотая малина» как худший актер 2017 года. Его игру в фильме «Мумия» назвали «абсурдно посредственной».

Церемония награждения прошла в Голливуде в субботу, 3 марта. Традиционно она состоялась накануне вручения премии «Оскар».

Примечательно, что в номинации «Худшая актриса» победил Тайлер Перри, который сыграл женщину в фильме «Хэллоуин Мэдеи 2».

Среди кинолент антипремия досталась анимационной картине «Эмоджи фильм». Мультик получил также награду за худший сценарий, режиссуру и актерский дуэт.

«Золотую малину» как худший актер второго плана взял Мел Гибсон за роль в фильме «Здравствуй, папа, Новый год! 2». Среди женщин худшей в этой номинации стала Ким Бейсингер за ленту «На пятьдесят оттенков темнее».

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