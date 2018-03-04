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В Москве первые семьи переехали в новые квартиры в рамках реновации

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В Москве первые семьи въехали в новые квартиры в рамках программы реновации. Новоселы дома на 5-й Парковой улице ранее проживали в пятиэтажках неподалеку.

«Начался первый переезд в рамках программы реновации в Москве. Он начался с трех домов на улице Константина Федина», – приводит слова заместителя префекта Восточного административного округа Наталии Головановой «Федеральное агентство новостей».

По ее словам, городские власти помогли с переездом пенсионерам, а также людям, которые оказались в сложной ситуации. Людям предоставили несколько «ГАЗелей» и отряд грузчиков. Всего до 10 марта запланировано девять перевозок.

На переселение с момента получения ключей жителям дается 15 дней. Затем старые квартиры опечатывают.

Программу реновации президент России Владимир Путин утвердил в 2017 году. После этого путем голосования москвичи сами решали, участвовать в ней или нет.

Списки желающих обновить жилье, более 5 тыс. домов, власти столицы утвердили семь месяцев назад.

К 2032 году новые квартиры получат около миллиона человек.

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