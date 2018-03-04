Специалисты спрогнозировали до 35 магнитных бурь на Земле в 2018 году

Порядка 20–35 геомагнитных бурь могут произойти на Земле в 2018 году. Четыре из них могут стать очень сильными, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия»).

«В 2018 году ожидаются 20–35 геомагнитных бурь, среди которых 2–4 большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%», — говорится в документе.

Специалисты полагают, что возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными, некоторые из них могут стать продолжительными (пять дней и более), что может неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников.

Согласно прогнозу, электронные возрастания могут стать самым опасным фактором космической погоды в следующем году, уточняется в документе. Специалисты отмечают, что в период с 1 января по 1 декабря 2017 года на Земле произошло 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.

Как сообщал портал iz.ru, 19 февраля 2018 года была зафиксирована самая слабая магнитная буря на Земле. Природное явление классифицировано как событие уровня 1 по пятибалльной шкале, то есть как буря минимального уровня.