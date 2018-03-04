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Число жертв шторма в США увеличилось до семи человек

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Фото: Global Look Press/William Volcov
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Количество жертв шторма, который вторые сутки бушует на северо-востоке США, увеличилось до семи человек. Среди них двое детей.

Все они погибли в результате падения деревьев в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания, передает телеканал ABC.

Ранее сообщалось о пяти жертвах непогоды.

Стихия принесла на Восточное побережье США в пятницу, 2 марта, сильный порывистый ветер, снегопады, дожди и град.

В штате Пенсильвания и прилегающих районах за сутки выпало более 25 см снега. Шторм обрушивает деревья на дома американцев.

Дожди в Коннектикуте и Бостоне вызвали наводнения, которых не было много лет.

Ураганный ветер оставил без света более 2 млн потребителей на Восточном побережье США, двум третям клиентов уже возобновили подачу электроэнергии. В аэропортах региона в субботу из-за непогоды были отменены не менее 250 рейсов.

По прогнозам синоптиков, шторм ослабит свое влияние в воскресенье, 4 марта.

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