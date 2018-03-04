Число жертв шторма в США увеличилось до семи человек

Количество жертв шторма, который вторые сутки бушует на северо-востоке США, увеличилось до семи человек. Среди них двое детей.

Все они погибли в результате падения деревьев в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания, передает телеканал ABC.

Ранее сообщалось о пяти жертвах непогоды.

Стихия принесла на Восточное побережье США в пятницу, 2 марта, сильный порывистый ветер, снегопады, дожди и град.

Spotted by @NOAASatellites' #GOES16 satellite: today's #noreaster is seen spinning off the Atlantic Northeast. This storm is slamming the East Coast with intense winds, snow, rain and hail. More: https://t.co/xEZIiarvDQ pic.twitter.com/ma6vddiSCO — NASA (@NASA) March 2, 2018

В штате Пенсильвания и прилегающих районах за сутки выпало более 25 см снега. Шторм обрушивает деревья на дома американцев.

PHOTOS: Downed tree damages home during Nor'easter in Bala Cynwyd, Pennsylvania. No one in the home was injured. - (Photos: Courtenay Harris Bond)



More on the storm: https://t.co/7YxfWf9dQK pic.twitter.com/eDP6VGjff8 — NBC News (@NBCNews) March 3, 2018

Дожди в Коннектикуте и Бостоне вызвали наводнения, которых не было много лет.

This driver, in an attempt to escape the Seaport area in Boston, Massachusetts, had to brave high tide floodwaters. pic.twitter.com/4RnjNWMb4X — AccuWeather (@accuweather) March 3, 2018

Ураганный ветер оставил без света более 2 млн потребителей на Восточном побережье США, двум третям клиентов уже возобновили подачу электроэнергии. В аэропортах региона в субботу из-за непогоды были отменены не менее 250 рейсов.

По прогнозам синоптиков, шторм ослабит свое влияние в воскресенье, 4 марта.