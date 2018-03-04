Два британских туриста получили огнестрельные ранения в Бразилии

Два туриста из Великобритании получили огнестрельные ранения в Бразилии, когда грабители пытались украсть их имущество. Об этом сообщает британское издание The Independent.

По данным издания, нападение произошло в городе Порту-Сегуру, когда туристы направлялись в свой отель. Пострадавшие рассказали, что к ним на мотоцикле приблизились два человека и попытались украсть рюкзак. Когда туристы попытались оказать сопротивление, нападающие открыли по ним огонь, уточняет РИА «Новости».

Пострадавших в стабильном состоянии доставили в медучреждение. По факту случившегося полиция совместно с отделом по защите туристов Порту-Сегуру проводит проверку.