Автомобилистов попросили отказаться от поездок по Москве в воскресенье

Власти Москвы попросили жителей и гостей столицы отказаться от поездок на автомобилях в воскресенье, 4 марта.

В столичном департаменте транспорта предупредили об образовании гололедицы и снежных заносах, что может привести к росту числа ДТП.

По прогнозу синоптиков, за воскресенье и понедельник в городе выпадет около 14 см осадков, что составит почти 40% месячной нормы.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Днем 4 марта температура воздуха в столице составит минус 6–8 градусов. Ветер будет дуть умеренный, северо-восточный. Атмосферное давление — 735 мм рт. ст.

В ночь на понедельник похолодает до минус 12 градусов, но уже к полудню столбик термометра поднимется до минус 6 градусов.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в первый рабочий день в Москве продолжит идти снег.