СК начал проверку в связи с повреждением шасси Boeing 737 в Домодедово

Следственный комитет начал проверку в связи с повреждением шасси пассажирского Boeing 737 авиакомпании «Нордавиа», который приземлился в аэропорту Домодедово.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий», — сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет из Барселоны, на борту которого находились 140 человек, приземлился в московском аэропорту вечером в субботу, 3 марта.

Повреждение шасси было обнаружено уже после посадки лайнера, никто не пострадал.

В «Нордавиа» также заявили, что устанавливают причины произошедшего.

«В результате технической неисправности произошло разрушение пневматика переднего колеса воздушного судна, самолет совершил посадку без проблем», — рассказал РЕН ТВ пресс-секретарь авиакомпании Виктор Аношкин.

По словам Аношкина, авиакомпания рассматривает посадку как штатную, так как Boeing 737 смог самостоятельно выйти с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку.