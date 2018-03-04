СК начал проверку в связи с повреждением шасси Boeing 737 в Домодедово
Следственный комитет начал проверку в связи с повреждением шасси пассажирского Boeing 737 авиакомпании «Нордавиа», который приземлился в аэропорту Домодедово.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий», — сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет из Барселоны, на борту которого находились 140 человек, приземлился в московском аэропорту вечером в субботу, 3 марта.
Повреждение шасси было обнаружено уже после посадки лайнера, никто не пострадал.
В «Нордавиа» также заявили, что устанавливают причины произошедшего.
«В результате технической неисправности произошло разрушение пневматика переднего колеса воздушного судна, самолет совершил посадку без проблем», — рассказал РЕН ТВ пресс-секретарь авиакомпании Виктор Аношкин.
По словам Аношкина, авиакомпания рассматривает посадку как штатную, так как Boeing 737 смог самостоятельно выйти с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку.