В США скончался ранивший себя у Белого дома мужчина

Мужчина, выстреливший в себя возле северной ограды Белого дома в субботу, скончался от полученного ранения. Об этом сообщается в аккаунте полиции Вашингтона в микроблоге в Twitter.

Update: Adult male has been declared deceased. We are working to notify next of kin. No further updates. — DC Police Department (@DCPoliceDept) 3 марта 2018 г.

«Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников», — говорится в сообщении. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщал портал iz.ru, инцидент произошел в субботу, 3 марта. О случившемся был проинформирован президент США Дональд Трамп, который вместе с супругой в настоящий момент находится во Флориде.