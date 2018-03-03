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В США скончался ранивший себя у Белого дома мужчина

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Фото: Global Look Press/Keith Levit
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Мужчина, выстреливший в себя возле северной ограды Белого дома в субботу, скончался от полученного ранения. Об этом сообщается в аккаунте полиции Вашингтона в микроблоге в Twitter.

«Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников», — говорится в сообщении. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщал портал iz.ru, инцидент произошел в субботу, 3 марта. О случившемся был проинформирован президент США Дональд Трамп, который вместе с супругой в настоящий момент находится во Флориде.

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