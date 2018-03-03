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СМИ сообщили о совместной слежке спецслужб Норвегии и США за флотом РФ

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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СМИ сообщили о шпионаже за российским Военно-морским флотом (ВМФ), осуществляемом совместно Агентством национальной безопасности (АНБ) США и военной разведывательной службой (ВРС) Норвегии. 

Как передает норвежская газета Klassekampen со ссылкой на опубликованные недавно в медиа документы АНБ за 2005–2006 годы, слежка осуществляется с 2000-х годов. 

По данным издания, норвежские и американские разведчики могли за это время получить доступ к каналам связи и информационным системам российских Вооруженных сил.

Основной целью сотрудников спецслужб в публикации названы российские космические спутники, используемые военными для связи. 

Как писал портал iz.ru, накануне норвежские СМИ на основании тех же опубликованных документов АНБ заподозрили ВРС в противозаконном сборе личных данных граждан Норвегии. 

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