СМИ сообщили о совместной слежке спецслужб Норвегии и США за флотом РФ

СМИ сообщили о шпионаже за российским Военно-морским флотом (ВМФ), осуществляемом совместно Агентством национальной безопасности (АНБ) США и военной разведывательной службой (ВРС) Норвегии.

Как передает норвежская газета Klassekampen со ссылкой на опубликованные недавно в медиа документы АНБ за 2005–2006 годы, слежка осуществляется с 2000-х годов.

По данным издания, норвежские и американские разведчики могли за это время получить доступ к каналам связи и информационным системам российских Вооруженных сил.

Основной целью сотрудников спецслужб в публикации названы российские космические спутники, используемые военными для связи.

Как писал портал iz.ru, накануне норвежские СМИ на основании тех же опубликованных документов АНБ заподозрили ВРС в противозаконном сборе личных данных граждан Норвегии.