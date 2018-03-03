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Большинство норвежцев высказались против зимних ОИ в своей стране

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Норвежская социологическая компания Norstat изучила мнение земляков, нужно ли подавать в Международный олимпийский комитет заявку на проведение в стране зимних Олимпийских игр 2026 года. 

Большинство — 47,8% опрошенных — не поддержали инициативу. Сторонников было ненамного меньше — 43,7% участников опроса. Остальные норвежцы затруднились определить свое отношение, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK

Национальная норвежская сборная стала триумфатором Олимпиады в Пхенчхане. В общем медальном зачете страна взяла 39 медалей различного достоинства, что не только больше всех остальных сборных, но и является самым крупным урожаем наград за всю историю зимних Игр. 

Как писал iz.ru, посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт проиграл пари своему норвежскому коллеге Коре Осу, поспорив с ним, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпиаде в Пхенчхане. В результате американский дипломат остался должен своему коллеге 14 упаковок пиццы — по числу золотых медалей норвежцев.

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