СМИ сообщили о задержании во Франкфурте-на-Майне лидера исламистов

СМИ сообщили, что полицейские ФРГ задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне одного из лидеров немецких исламистов по подозрению в соучастии преступлению, представляющему угрозу для госбезопасности.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28-летний житель Гессена был задержан в пятницу при попытке вылететь в Стамбул.

Задержанный, по данным издания, долгое время считался правой рукой салафита Ибрагима Абу Наги, известного в роли инициатора акции по бесплатной раздаче Корана в германских городах в 2012 году.