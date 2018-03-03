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СМИ сообщили о задержании во Франкфурте-на-Майне лидера исламистов

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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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СМИ сообщили, что полицейские ФРГ задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне одного из лидеров немецких исламистов по подозрению в соучастии преступлению, представляющему угрозу для госбезопасности. 

Как сообщает со ссылкой на собственные источники газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28-летний житель Гессена был задержан в пятницу при попытке вылететь в Стамбул.

Задержанный, по данным издания, долгое время считался правой рукой салафита Ибрагима Абу Наги, известного в роли инициатора акции по бесплатной раздаче Корана в германских городах в 2012 году.

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