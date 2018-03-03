СМИ узнали о «намеренной» утечке в США информации о подводном беспилотнике РФ

Несколько лет назад Россия намеренно организовала утечку в США информации о разрабатывавшемся российскими военными глубоководном атомном беспилотнике.

«Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно», — сообщил «РИА Новости» источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, цель этого действия была «побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности».

Источник также рассказал, что в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов.

Он подчеркнул, что такие технологии на сегодняшний день реализованы только в России, и пояснил, что в последние годы РФ неоднократно посылала западным странам «сигналы» о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал.

Как писал портал iz.ru, СМИ ранее также сообщили со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах об осуществленной специально для США утечке сведений о создававшемся в РФ новейшем ракетном комплексе «Сармат».

О созданных в России новейших образцах вооружения, в том числе глубинном беспилотнике и гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.