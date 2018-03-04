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Японская серия Верещагина

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Государственный Русский музей
«Шинтоистский храм в Никко» (1903)
Государственный Русский музей
«Японка» (1903)
Нижегородский государственный объединенный музей-заповедник
«Буддийский храм в Токио» (1903)
Азербайджанский Национальный музей искусств имени Рустама Мустафаева
«На прогулке» (1904)
Нижегородский государственный художественный музей
«Лодка» (1903)
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