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В Бахрейне за подготовку серии терактов арестовано более ста человек

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Фото: Global Look Press/Alexander Chaplygin
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Правоохранительные органы Бахрейна задержали 116 человек, готовивших серию терактов в стране. Все они входили в единую организацию.

Террористы намеревались провести атаки на объекты нефтяной и социальной инфраструктуры, а также готовили покушения «на руководителей и высокопоставленных представителей силовых структур», сообщило МВД королевства.

48 человек из задержанных прошли спецподготовку в лагерях боевиков в Иране, Ираке и Ливане, отмечается в пресс-релизе ведомства.

«Задержанные признались в том, что их подготовкой занимался «Корпус стражей исламской революции», а также ливанская проиранская шиитская группировка «Хезболла» и иракские шиитские полувоенизированные формирования «Асаиб Ахль-аль-Хак», — уточняет МВД.

При обысках у задержанных обнаружено большое количество взрывчатки, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, на сессии Совета ООН по правам человека глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все страны мира не должны разделять террористов на плохих и хороших.

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