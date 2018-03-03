Обнаружен «черный ящик» разбившегося в горах Ирана самолета

Участники поисковой операции обнаружили «черный ящик» самолета ATR-72, разбившегося в горах Ирана, заявил замглавы штаба по кризисным ситуациям провинции Кохгилуе-Бойерахмед Азиз Фейли.

По его словам, бортовой самописец был обнаружен на возвышенностях хребта Дена, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, 18 февраля самолет, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, разбился в районе горы Дена в провинции Исфахан. На борту лайнера находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки судна были найдены на одном из труднодоступных и наиболее опасных горных склонов на высоте 400 м.

Известно, что перед авиакатастрофой экипаж судна не подавал сигнала бедствия. По одной из версий, причиной крушения самолета стали неблагоприятные погодные условия.