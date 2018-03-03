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Патриарх Кирилл почтил память русских и болгарских воинов на Шипке

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел у памятника Свободы на легендарной вершине Шипка памятный молебен о русских и болгарских воинах, павших в битвах за освобождение Болгарии от Османской империи во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

«140 лет отделяет нас от шипкинской эпопеи, но образы воинов-освободителей не меркнут в народной памяти. Каждое последующее поколение православных христиан с живым вниманием и неподдельным интересом вновь открывает для себя историю освободительной войны. Причина тому — уникальный жертвенный характер этой войны за свободу угнетенных братьев», — приводит ТАСС заявление патриарха Кирилла.

Он напомнил, что ради спасения людей единой с нами православной веры и ради независимости Болгарии отдали свои жизни тысячи солдат и офицеров русской армии

Патриарх совершил заупокойную литию у подножия монумента под хоровое пение Московского Синодального хора.

В памятных мероприятиях приняли участие десятки тысяч болгар, включая президента республики Румена Радева и главу парламента Цвету Караянчеву. В церемонии также принял участие патриарх болгарский Неофит.

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