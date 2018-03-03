Пятеро лыжников попали под лавину во Франции

Пятеро французских лыжников попали под лавину на Пиренеях. Два человека числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта, в районе местечка Араньюэт, что располагается на границе Франции и Испании, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, в середине февраля в горах Высокие Татры в Словакии под лавину попали двое польских альпинистов. Один из них погиб, второго удалось спасти. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.