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Взрыв произошел в центре Донецка

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Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич
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Взрывом были повреждены четыре автомобиля, взрывной волной выбиты стекла в одном из многоэтажных домов. Власти устанавливают причины произошедшего, на место прибыли представители МЧС ДНР.

Взрыв прогремел в Ворошиловском районе города около 15:00. По предварительным данным, пострадал водитель одной из машин, сообщает «РИА Новости».

Как заявил глава ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев, бомба находилась на парковке во дворе жилых домов.

«Как мы можем видеть, источник взрыва находился между автомобилями», — сказал он.

Латынцев добавил, что пока у него нет версии о причинах инцидента.

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