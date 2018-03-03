Более 130 тыс. человек собрал митинг «За сильную Россию!» в поддержку Владимира Путина. В мероприятии, которое прошло в Москве в «Лужниках», приняли участие доверенные лица кандидата в президенты, члены олимпийской сборной России и простые граждане страны. Глава государства, обращаясь к своим сторонникам, призвал вместе обеспечить достойное будущее для новых поколений россиян.

Акция в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина стартовала около полудня. Ранее пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов подчеркнул, что мероприятие «оплачивается из средств избирательного фонда» и его стоимость будет отражена в отчете кандидата, который позднее опубликует Центризбирком России.

Сторонники президента расположились на трибунах и на поле арены «Лужники», которая после полной реконструкции станет главным стадионом летнего чемпионата мира по футболу. Факт обновления главного спортивного объекта страны отметил и Владимир Путин.

— Всех приветствую, кто собрался здесь, в «Лужниках». Это уже не «Лужа», как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые «Лужники», которыми мы гордимся. Я приветствую всех, кто собрался здесь на митинг за сильную Россию, — отметил глава государства, обратившись не только к своим сторонникам, но и к миллионам граждан по всей стране. — В этот праздничный солнечный морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы — команда. Мы — команда!

Глава государства подчеркнул: у России и ее граждан — «ясные, понятные благородные цели».

— Мы хотим сделать нашу страну яркой и устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы. Живут наши дети, и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем всё для того, чтобы они были счастливы, — сказал президент. — За нас и кроме нас этого не сделает никто, но если мы это сделаем, десятилетия и весь XXI век пройдут под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это! Да? — обратился президент к собравшимся, и весь стадион тут же откликнулся ответным: «Да!»

Вокруг главы государства собрались не только его доверенные лица, но и члены олимпийской сборной, которые с медалями вернулись с соревнований в Южной Корее.

— Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна! — предложил Владимир Путин и вместе с многотысячным стадионом и собравшимися на сцене спортсменами и артистами исполнил гимн России. — Спасибо большое за вашу поддержку! Храни вас Господь!

Перед участниками митинга со словами в поддержку выдвижения Владимира Путина выступили известные деятели науки и искусства: режиссеры Никита Михалков и Владимир Меньшов, кардиохирург Лео Бокерия, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Владимир Меньшов обратил особое внимание на изменения, которые произошли после воссоединения Крыма с Россией. По словам режиссера, тысячи крымчан получили возможность с уверенностью смотреть в будущее, а Керченский мост, который вскоре свяжет материковую часть России с полуостровом, позволит сделать регион сильным и процветающим.

Закон «О выборах президента РФ» обязывает кандидатов, работающих на государственной или муниципальной службе, а также в СМИ, уходить в отпуск с момента регистрации на выборах и до дня голосования. Однако президент замещает государственную должность, и на него это требование не распространяется.