Шаманов заявил о подготовке симметричного ответа на 400 ракет ПРО США

В ответ на развертывание США 400 ракет системы ПРО, направленной против России, Москва предпримет симметричные меры, заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

«Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты», — приводит ТАСС заявление Шаманова.

Напоминм, ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что США в общей сложности намерены разместить около 400 ракет глобальной системы ПРО возле границ России.

Позднее военно-дипломатические источники подтвердили, что США уже развернули 400 ракет ПРО.