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Жириновский выступил против свободы СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский подверг критике свободу СМИ, указав на ее изъян.

Политик на встрече со студентами Института мировых цивилизаций отметил, что свободная пресса «может написать про вас любую гадость».

«То есть свобода тоже имеет изъян, когда говорят, пишут и сообщают всё что угодно», — приводит «РИА Новости» слова Жириновского.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В них примут участие восемь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

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