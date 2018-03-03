Более 1 млн рублей изъяли у начальника отдела дагестанской таможни

Более 1 млн рублей и денежные средства в валюте США были изъяты у начальника отдела Магарамкентского поста дагестанской таможни. Об этом сообщает сайт Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Сообщается, что денежные средства обнаружили в ходе обыска, который проводила в рамках расследования по уголовному делу, которое возбуждено в отношении специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля по Дагестану по факту мошеннических действий, сообщает «Газета.ру».

Денежные средства были обнаружены в служебном кабинете начальника отдела. Сейчас следователи продолжают следственные действия. Идет поиск возможных соучастников преступления.