Автор музыки к «Форсажу» напишет музыкальную заставку для «Формулы-1»‍

Известный американский дирижер и композитор Брайан Тайлер, написавший музыку к нескольким фильмам франшизы «Форсаж», станет автором новой заглавной темы для чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1».

Сам Тайлер отметил на своей странице в Twitter, что эта работа для него большая честь. Также он уточнил, что является поклонником гоночной серии и мечтал написать для «Формулы-1» музыку, после чего поблагодарил соревнования, сообщает RT.

Брайан Тайлер известен тем, что является автором темы для американской Национальной футбольной лиги. В Голливуде он работал над музыкой таких фильмов, как «Форсаж», «Тор» и «Мстители».

What an honor to be chosen to compose the Formula 1 theme! This is a life long dream come true as I am a massive #formula1 fan. Thank you #F1! pic.twitter.com/3NL2DAfLEH