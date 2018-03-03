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Автор музыки к «Форсажу» напишет музыкальную заставку для «Формулы-1»‍

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Известный американский дирижер и композитор Брайан Тайлер, написавший музыку к нескольким фильмам франшизы «Форсаж», станет автором новой заглавной темы для чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1».

Сам Тайлер отметил на своей странице в Twitter, что эта работа для него большая честь. Также он уточнил, что является поклонником гоночной серии и мечтал написать для «Формулы-1» музыку, после чего поблагодарил соревнования, сообщает RT.

Брайан Тайлер известен тем, что является автором темы для американской Национальной футбольной лиги. В Голливуде он работал над музыкой таких фильмов, как «Форсаж», «Тор» и «Мстители».

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