Эксперт назвал чушью прогнозы математика о начале третьей мировой войны

Новость о том, что математик из колорадского университета в Боулдере проанализировал открытые данные о вооруженных столкновениях с 1823 по 2003 год и вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны, прокомментировал военный историк, сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский и не согласился с ними.

По его словам, данные исследования нельзя воспринимать как точные прогнозы, так как специалистов по военной истории и стратегии в мире много, но также много и направлений исследований. Он заметил, что такие специалисты хорошо знают, что было, но то, что будет, у них не сбывается, сообщает РЕН ТВ.

Также Залесский напомнил, что в США очень любят создавать такие книги. Подобные американские специалисты высчитывают закономерности, но всё это недостоверно, так как прогнозирования в данной теме в принципе быть не может.