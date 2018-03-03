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Путин потребовал доказательств вмешательства РФ в выборы в США

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Россия потребовала предъявить документальные доказательства вины 13 граждан России и трех российских организаций, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года.

«Я должен увидеть, что они совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC.

Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, подчеркнул глава государства.

«Люди, которые имеют хорошее образование, должны понимать, что мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства», — добавил он.

По словам Владимира Путина, США должны направить официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. «Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в конгрессе США», — пояснил российский лидер.

Как писал портал iz.ru, 16 февраля минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, обвинив их в причастности к вмешательству в американские выборы. Президент США, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты стали посмешищем в глазах России на фоне продолжающихся слушаний по «делу РФ». В Кремле назвали бездоказательные обвинения злобной сказкой

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