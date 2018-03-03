Порошенко сообщил о полном покрытии дефицита газа в стране

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дефицит газа в стране полностью покрыт.

«Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии», — заявил украинский лидер в эфире телеканала «112».

Он также уточнил, что 2 марта страна сократила потребление голубого топлива на 14%.

Напомним, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Это сделано после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

На Украине 2 марта введено временное ограничение на потребление газа для экономии запасов. «Нафтогаз» предложил акцию под названием «Прикрути» — жителям страны предлагалось снизить температуру в домах, что позволит избежать сжигания лишних объемов газа на отопление.

К акции присоединился президент страны и призвал все госучреждения сделать то же.