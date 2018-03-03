Метро в поселок Северный достроят до конца 2022 года

Люблинско-Дмитровскую линию метро планируется продлить до поселка Северный и достроить к концу 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу, 3 марта.

Сообщается, что продление линии метро будет вестись в два этапа. На первом, который продлится до конца 2019 — начала 2020 года, радиус намерены продлить до железнодорожной платформы Лианозово. Затем на втором этапе линия протянется до поселка Северный, сообщает «Интерфакс».

Хуснуллин уточнил, что на этом участке рядом с технопарком «Физтех» разместится конечная станция. Также специалисты рассматривают возможность строительства на данной территории крупного транспортно-пересадочного узла с перехватывающими парковками.