В ВСУ рассказали о потере секретных военных документов

Украинские воздушные силы потеряли документ с грифом секретности. Информацию, опубликованную в СМИ, подтвердило командование ВС страны.

«Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, о потерянном документе с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании воздушных сил проводится служебное расследование», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ведомства в Facebook.

По данным украинских СМИ, речь идет о совместном приказе минобороны и генштаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации. Пропажа была обнаружена 7 февраля во время общей проверки, передает «РИА Новости».

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».