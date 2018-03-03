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В ВСУ рассказали о потере секретных военных документов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Reister
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Украинские воздушные силы потеряли документ с грифом секретности. Информацию, опубликованную в СМИ, подтвердило командование ВС страны.

«Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, о потерянном документе с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании воздушных сил проводится служебное расследование», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ведомства в Facebook.

По данным украинских СМИ, речь идет о совместном приказе минобороны и генштаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации. Пропажа была обнаружена 7 февраля во время общей проверки, передает «РИА Новости».

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».

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