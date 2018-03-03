СМИ сообщили о сгоревшем в Москве внедорожнике Тимати

Столкновение внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen и автомобиля марки Volkswagen попало на видео.

Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел на Мытной улице, недалеко от Даниловского рынка. После ДТП внедорожник загорелся. На место аварии прибыли пожарные расчеты.

По некоторым данным, на этом автомобиле передвигалась охрана российского рэпера Тимати. Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что похожий Gelandewagen проехал по тротуару терминала аэропорта Шереметьево в августе прошлого года. Тогда водители были оштрафованы.