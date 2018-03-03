Рэпер Рик Росс экстренно госпитализирован в США

Известный американский рэпер Рик Росс экстренно госпитализирован после того, как он почувствовал недомогание.

Как сообщает USA Today, исполнитель был обнаружен у себя дома в Майами в бессознательном состояние. Отмечается, что артист самостоятельно позвонил в службу спасения, а во время звонка тяжело дышал.

Плохое самочувствие рэпера, как предполагают врачи, может быть связано с проблемами сердца или респираторными заболеваниями.

По данным таблоида TMZ, Росс помещен в клинику и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что указывает на сердечный приступ. В свою очередь, родные исполнителя опровергли изданию информацию о его госпитализации.

Рик Росс был пять раз номинирован на «Грэмми», но так и не получил ни одной статуэтки. В России прежде всего известен как интернет-мем. Его называют «двойником» российского эстрадного исполнителя Михаила Шуфутинского.