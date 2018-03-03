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Жильцы разрушенного взрывом дома в Ижевске получат новые квартиры в мае

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Жильцы разрушенного взрывом газа подъезда в доме в Ижевске получат сертификаты на приобретение новых квартир к маю. Об этом сообщает первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный.

Речь идет о жителях 32 квартир пятого подъезда дома 261 по улице Удмуртской, из которых 17 человек до сих пор находятся в пунктах временного размещения.

Также сообщается, что заселение двух отремонтированных и укрепленных подъездов дома начнется в субботу, 3 марта. Задорожный отметил, что все поставленные задачи на данный момент решены, оставшиеся будут полностью решены до апреля 2018 года.

После переделки шестой подъезд остался отдельно стоящим домом. На данный момент его адрес решено не изменять. Совместно с заселением жильцов специалисты коммунальных служб и газовщики проверяют состояние имущества перед подачей ресурсов. Анализы водопроводной воды будут готовы только в понедельник. Они покажут, можно ли ее пить. Пока для жильцов во дворе поставят бочку с водой.

Информации о том, что кто-то из жильцов отказывается переселяться, на данный момент нет. Большинство ждет возможности вернуться с нетерпением, несмотря на то что после трагедии были эмоциональные высказывания с отказами возвращаться в квартиры.

Также Задорожный рассказал, что в двух пострадавших подъездах в 16 квартирах было проведено утепление и усиление. Сейчас в зависимости от состояния каждой квартиры будет решаться вопрос о выплате компенсаций. Пока речь идет о суммах около 150 тыс. рублей.

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