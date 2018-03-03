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Пятая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press/Samer Bouidani
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Пятая гуманитарная пауза началась в пригороде сирийского Дамаска Восточной Гуте. В район было сброшено около 100 тыс. листовок, которые являются пропусками через гумкоридор. Об этом сообщает представить Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

В распространенных листовках содержится информация, что человек, которые пересекает гуманитарный коридор, должен высоко над головой держать пропуск в одной руке и ребенка в другой. Также листовку можно положить на голову. Сообщается, что это делается для того, чтобы пресечь возможный проход через коридор вооруженных боевиков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на данный момент в домах местных жителей проводятся массовые обыски, во время которых члены незаконных формирований в Восточной Гуте изымают листовки у граждан. Также боевики отбирают у жителей продукты питания, искусственно усложняя гуманитарную обстановку в районе.

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