Прямой эфир

Ремонтники восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение в Сочи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонтные бригады восстановили нарушенное аварией водоснабжение в домах 10 тыс. жителей Сочи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Водоканал».

Сообщается, что аварийные работы проводились на улице Медовая на водоводе диаметром 800 мм и завершились в 6:00. На данный момент производится наполнение системы водоснабжения. Предположительно это займет несколько часов.

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта. В результате аварии с 22:00 было отключено водоснабжение у жителей поселков Кудепста, хоста, села раздольное, микрорайона Мацеста и 12 улиц Адлера.

Также представитель пресс-службы «Водоканала» отметил, что аварии на данном магистральном водоводе на территории строительства жилого комплекса «Курортный» в Адлере происходят из-за того, что водовод лежит на теле оползня, сообщает ТАСС.

На данный момент компания и застройщик пришли к взаимопониманию и нашли решение этой проблемы. Планируется вынести водовод с территории строительства, после чего аварии должны прекратиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове ликвидировали аварию на насосной станции
Более 30 домов остались без воды из-за аварии в Биробиджане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017