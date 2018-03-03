Ремонтники восстановили нарушенное из-за аварии водоснабжение в Сочи

Ремонтные бригады восстановили нарушенное аварией водоснабжение в домах 10 тыс. жителей Сочи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Водоканал».

Сообщается, что аварийные работы проводились на улице Медовая на водоводе диаметром 800 мм и завершились в 6:00. На данный момент производится наполнение системы водоснабжения. Предположительно это займет несколько часов.

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта. В результате аварии с 22:00 было отключено водоснабжение у жителей поселков Кудепста, хоста, села раздольное, микрорайона Мацеста и 12 улиц Адлера.

Также представитель пресс-службы «Водоканала» отметил, что аварии на данном магистральном водоводе на территории строительства жилого комплекса «Курортный» в Адлере происходят из-за того, что водовод лежит на теле оползня, сообщает ТАСС.

На данный момент компания и застройщик пришли к взаимопониманию и нашли решение этой проблемы. Планируется вынести водовод с территории строительства, после чего аварии должны прекратиться.