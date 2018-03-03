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Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно документу, для предоставления государственной поддержки образовательного кредитования устанавливается перечень необходимых документов, которые банки должны предоставить в Министерство образования и науки России. С их помощью будет заключено соглашение, а затем банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования.

Также в документе находится перечень требований, которые предъявляются к банкам как к получателям субсидии. Кроме того, теперь банку предоставляется право увеличивать процентную ставку до семи пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора.

Ранее выдача образовательных кредитов была временно приостановлена в связи с обращением Сбербанка России в Минобрнауки с просьбой внести изменения в нормативные документы, которые регулируют выплату образовательных кредитов.

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