Утверждены правила предоставления образовательных кредитов в России

Правительство России утвердило правила предоставления образовательных кредитов. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно документу, для предоставления государственной поддержки образовательного кредитования устанавливается перечень необходимых документов, которые банки должны предоставить в Министерство образования и науки России. С их помощью будет заключено соглашение, а затем банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования.

Также в документе находится перечень требований, которые предъявляются к банкам как к получателям субсидии. Кроме того, теперь банку предоставляется право увеличивать процентную ставку до семи пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора.

Ранее выдача образовательных кредитов была временно приостановлена в связи с обращением Сбербанка России в Минобрнауки с просьбой внести изменения в нормативные документы, которые регулируют выплату образовательных кредитов.