Синоптики рассказали о погоде 3 марта в Москве и Подмосковье

Облачная погода с небольшим снегом и гололедом ожидается в Москве и Московской области в субботу, 3 марта, сообщает Росгидромет.

«Минус 7 — минус 5 градусов. Облачно. Небольшой снег, на западе и юге области умеренный. Местами гололедица», — сообщили метеорологи ТАСС.

Синоптики отметили, что в ночь на 4 марта температура воздуха в столице может опуститься до минус 12 градусов, скорость восточного ветра составит 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. В Подмосковье столбики термометров опустятся до 4–9 градусов мороза. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали выпадение в Москве в первые выходные марта до четверти месячной нормы осадков. Гидрометцентр объявил на выходные на всей территории ЦФО штормовое предупреждение.