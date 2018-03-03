Количество погибших из-за непогоды в США увеличилось до пяти человек

Количество жертв шторма, который обрушился на Восточное побережье США, увеличилось до пяти человек.

Люди погибли в штатах Род-Айленд и Мэриленд из-за упавших деревьев, сообщает телеканал NBC.

Has today's wind storm messed up your day? We want to hear how. Tweet us your stories, photos & videos using #OffScriptOn9. #windmageddon pic.twitter.com/zxOha5MiN7 — WUSA9 (@wusa9) March 3, 2018

Как сообщал портал iz.ru, в штате Вирджиния жертвами непогоды стали два человека. Всего же шторм накрыл 15 штатов на востоке США.

Стихия оставила без света более 1 млн потребителей, свыше 3 тыс. рейсов отменены в аэропортах.

В Бостоне затоплены улицы. Местные власти отмечают, что такого давно не было в городе.

Streets in downtown Boston are flooded from rain, and from rising water levels in Boston Harbor. The harbor is now at its 3rd highest level in history, and could rise even higher! pic.twitter.com/b4fa8ZJjd1 — WeatherNation (@WeatherNation) March 3, 2018

В столице страны — Вашингтоне — в пятницу, 2 марта, не работали госучреждения и школы. На улицах также лежат поваленные деревья.

These poor cherry blossom trees at the Tidal Basin in Washington DC can’t catch a break; last April a tornado touched down here, and now this damage from today’s windstorm... pic.twitter.com/1AIwvlY6Ov — C on the scene (@Conthescene) March 3, 2018

По прогнозам метеорологов, шторм ослабит свое влияние не раньше воскресенья.