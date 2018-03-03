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Количество погибших из-за непогоды в США увеличилось до пяти человек

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Фото: Global Look Press/Kin Man Hui
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Количество жертв шторма, который обрушился на Восточное побережье США, увеличилось до пяти человек.

Люди погибли в штатах Род-Айленд и Мэриленд из-за упавших деревьев, сообщает телеканал NBC.

Как сообщал портал iz.ru, в штате Вирджиния жертвами непогоды стали два человека. Всего же шторм накрыл 15 штатов на востоке США.

Стихия оставила без света более 1 млн потребителей, свыше 3 тыс. рейсов отменены в аэропортах.

В Бостоне затоплены улицы. Местные власти отмечают, что такого давно не было в городе.

В столице страны — Вашингтоне — в пятницу, 2 марта, не работали госучреждения и школы. На улицах также лежат поваленные деревья.

По прогнозам метеорологов, шторм ослабит свое влияние не раньше воскресенья.

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