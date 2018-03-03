Количество погибших из-за непогоды в США увеличилось до пяти человек
Количество жертв шторма, который обрушился на Восточное побережье США, увеличилось до пяти человек.
Люди погибли в штатах Род-Айленд и Мэриленд из-за упавших деревьев, сообщает телеканал NBC.
Как сообщал портал iz.ru, в штате Вирджиния жертвами непогоды стали два человека. Всего же шторм накрыл 15 штатов на востоке США.
Стихия оставила без света более 1 млн потребителей, свыше 3 тыс. рейсов отменены в аэропортах.
В Бостоне затоплены улицы. Местные власти отмечают, что такого давно не было в городе.
В столице страны — Вашингтоне — в пятницу, 2 марта, не работали госучреждения и школы. На улицах также лежат поваленные деревья.
По прогнозам метеорологов, шторм ослабит свое влияние не раньше воскресенья.