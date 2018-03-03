Компания Light представила смартфон на основе электронной бумаги

Американская компания Light представила смартфон, сенсорный экран которого изготовлен на основе электронной бумаги.

Новинка станет преемником оригинальной модели. У предшественника отсутствуют приложения, фотокамеры и мессенджеры. Теперь же разработчики намерены сделать гаджет более функциональным.

Помимо сообщений и будильника, в Light Phone 2 появятся навигатор, музыкальный плеер, а также приложение «Такси». Смартфон будет работать на базе Android, а его корпус выполнен из алюминия.

Для создания новой модели производитель запустил краудфандинговую кампанию и собрал $380 тыс. вместо требуемых $250 тыс., сообщается на сайте Ndiegogo, где представлен проект.

В продажу Light Phone 2 должен поступить в 2019 году.