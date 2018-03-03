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Опрос ВЦИОМ по итогам ОИ-2018 в Пхенчхане

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане завершились. Российская команда смогла завоевать 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

По результатам опроса ВЦИОМ, за ходом последних Олимпийских игр следили более двух третей россиян (69%). При этом по итогам соревнований достижениями нашей сборной по хоккею гордится каждый третий опрошенный (33%), 37% респондентов поддерживали серебряную медалистку в фигурном катании Евгению Медведеву, за победительницу ОИ-2018 — 15-летнюю фигуристку Алину Загитову — болели 27% участников опроса. Каждый пятый (22%) следил за соревнованиями по фигурному катанию. И только один из десяти человек, принявших участие в опросе, поддерживал российских лыжников.

Опрос проводился 26 и 27 февраля. Подробности и результаты проведенного опроса о том, какую оценку они могут дать выступлениям российских спортсменов на ОИ-2018, смотрите в сюжете портала iz.ru.

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