Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны

Математик из Колорадского университета в США Аарон Клаузет с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны.

По его мнению, межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

К такому выводу ученый пришел после того, как проанализировал крупные конфликты, которые произошли в мире с 1823 по 2003 год.

«Исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов», — приводит слова Клаузета журнал Science Advances.

При этом математик подчеркнул, что если через обозначенный период времени третья мировая война не произойдет, то это будет означать, что человечество достигло пресловутого «нового мышления».