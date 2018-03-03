Прямой эфир

Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Математик из Колорадского университета в США Аарон Клаузет с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны.

По его мнению, межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

К такому выводу ученый пришел после того, как проанализировал крупные конфликты, которые произошли в мире с 1823 по 2003 год.

«Исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов», — приводит слова Клаузета журнал Science Advances.

При этом математик подчеркнул, что если через обозначенный период времени третья мировая война не произойдет, то это будет означать, что человечество достигло пресловутого «нового мышления».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский эксперт рассказал, где может начаться третья мировая война
Стрелки символических часов Судного дня передвинуты на 23:58

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017