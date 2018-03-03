Макрон сыграл в детской музыкальной постановке «Петя и волк»

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл в детской постановке «Петя и волк».

Музыкальный спектакль показали в Елисейском дворце в Париже. Приглашения на мероприятие рассылала лично первая леди страны.

Среди зрителей были школьники, дети из семей военных и малообеспеченных семей, пишет Independent.

Музыкальная детская сказка «Петя и волк» была написана композитором Сергеем Прокофьевым в 1936 году. Произведение исполняется чтецом под сопровождение оркестра.