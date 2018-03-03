Не менее двух человек погибли из-за непогоды в штате Вирджиния

Не менее двух человек погибли в результате непогоды в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ. По данным агентства, в результате стихийного бедствия погибли шестилетний мальчик и 77-летняя женщина.

В связи со случившимся губернатор штата Вирджиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения (ЧП). Из-за непогоды в Вашингтоне в пятницу приостановили работу государственные учреждения и школы.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу из-за сильного шторма почти треть авиарейсов из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке была отменена.